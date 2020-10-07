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В Україні не спостерігаються хвилі коронавірусу, - МОЗ

Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що поки в країні не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччині. У МОЗ пояснили, що таке хвиля COVID-19.

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Про це розповів виданню головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

За його словами, хвиля коронавірусу - це коли є пікове завантаження (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч в день.

"Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччини чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків у добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з якими система охорони здоров'я поки справляється", - сказав Ляшко.

У МОЗ кажуть, що в Україні з самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що першої хвилі пандемії коронавірусу в країні не було.

До цього Володимир Зеленський заявив, що Україну тільки торкнулася хвиля коронавірусу.

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