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В Украине могут вырасти штрафы за преступления против журналистов

Новина українською → Украина, Четверг 10 декабря 2020 11:29
В Украине могут вырасти штрафы за преступления против журналистов Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут вырасти штрафы за преступления против журналистов. Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект №3633.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ рекомендуют принять во втором чтении.

"По результатам голосования члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета", - указано в сообщении.

Размеры штрафов

Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста предлагают наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профобязанностей или преследования в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен. Или же они будут караться лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в начале ноября Рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3633.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября стало известно, что в этом году в Украине открыли 148 уголовных дел из-за препятствования журналистской деятельности. Полиция направила в суд 10 дел о преступлениях против журналистов.

Кроме того, с начала 2020 года зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении журналистов. В осенние месяцы зарегистрировали 25 инцидентов.

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