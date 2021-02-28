В Україні з 1 березня пенсійні виплати зростуть на 11%
З понеділка, 1 березня, в Україні будуть проіндексовані пенсії 8 млн українців. У середньому пенсійні виплати зростуть на 300 гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.
"Вже завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання складе 300 грн", - написав він.
Прем'єр додав, що уряд продовжує роботу над додатковими механізмами підтримки.
"Наприклад, минулого року люди у віці від 80 років почали отримувати 500 гривень щомісячної доплати, а вже в цьому році додаткові виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати і люди старше 75 років", - додав він.
За словами Шмигаля, Кабінет міністрів подав законопроект, який чітко визначати автоматичну індексацію пенсій 1 березня.
"Ще одним кроком до справедливої і гідної пенсії в Україні стане введення накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу", - додав прем'єр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення провести планову індексацію пенсій у 2021 році з коефіцієнтом 1,11.
Крім того, в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти для проведення перерахунку пенсій (індексації). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.
Раніше повідомлялося, що уряд вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації за 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Крім того, скасовується норма, відповідно до якої починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.