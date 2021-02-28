В Україні з 1 березня пенсійні виплати зростуть на 11%

З понеділка, 1 березня, в Україні будуть проіндексовані пенсії 8 млн українців. У середньому пенсійні виплати зростуть на 300 гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

"Вже завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання складе 300 грн", - написав він.

Прем'єр додав, що уряд продовжує роботу над додатковими механізмами підтримки.

"Наприклад, минулого року люди у віці від 80 років почали отримувати 500 гривень щомісячної доплати, а вже в цьому році додаткові виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати і люди старше 75 років", - додав він.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів подав законопроект, який чітко визначати автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

"Ще одним кроком до справедливої і гідної пенсії в Україні стане введення накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу", - додав прем'єр.