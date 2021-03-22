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Україна завела справу на 23 артистів з РФ. Виступали на відкритті Керченського мосту

Автор: РБК-Україна

Українські правоохоронці завели кримінальну справу на 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окупований півострів.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим і Севастополя у Telegram.

Повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за зверненням голови громадської організації громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Дії артистів кваліфікують як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України за попередньою змовою. Артистам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Відзначимо, в повідомленні прокуратури не вказані фігуранти кримінальної справи.

Проте з відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року брали участь:

  • Олег Газманов
  • Валерія
  • Дмитро Харатьян
  • Олександр Маршал
  • Діма Білан
  • Зара
  • Лариса Долина
  • Григорій Лепс
  • Денис Майданов
  • Олександр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас П'єха
  • Юлія Волкова та інші

Нагадаємо, раніше Верховний суд залишив у силі заборону на в'їзд до України для російського блогера і арт-дизайнера Артемія Лебедєва. Це пов'язано з його заявами на підтримку анексії Криму.

До цього оператора Russia Today не пустили до України.

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