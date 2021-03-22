Україна завела справу на 23 артистів з РФ. Виступали на відкритті Керченського мосту

Українські правоохоронці завели кримінальну справу на 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окупований півострів.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим і Севастополя у Telegram .

Повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за зверненням голови громадської організації громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Дії артистів кваліфікують як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України за попередньою змовою. Артистам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Відзначимо, в повідомленні прокуратури не вказані фігуранти кримінальної справи.

Проте з відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року брали участь: