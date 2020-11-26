Україна закупить партію безпілотників Bayraktar у 2021, - Хомчак

Україна має намір закупити наступного року партію турецьких безпілотників Bayraktar. Вони надійдуть безпосередньо українській армії.

Про це на заняттях на полігоні "Широкий лан" заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає armyinform.

За його словами, вже прийнято рішення і заплановано, що наступного року для потреб української армії закуплять 5 нових Bayraktar.

"У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування", - додав Хомчак.

Зазначимо, турецькі безпілотники Bayraktar були широко задіяні в Нагірному Карабасі під час наступу азербайджанської армії. Армія Вірменії протягом усього періоду ескалації не змогла ефективно їм протистояти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина відмовляється від використання двигунів української компанії "Мотор Січ" при виробництві Bayraktar. Турецька сторона віддала перевагу двигуну виробництва дочірньої компанії Turkish Aerospace Industries.

Також повідомлялося, що Міноборони планує замовити дві партії зенітних установок "Шилка".