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Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - Стефанішина

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 12:33
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції. Зараз у країні значна маса законодавства наближене до стандартів Євросоюзу.

Про це на брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона додала, що зараз в Україні вже здійснено "критична маса змін", які прокладають шлях до євроінтеграції.

"Я поділяю меседж що ми вийшли на рівень європейської інтеграції 2.0. Фактично, за ці 5 років, коли діє Асоціація (з ЄС, - ред.), ми перевалили серйозну межу, коли законодавство наближене до стандартів ЄС", - сказала Стефанішина.

Віце-прем'єр додала, що Україну з ЄС і НАТО об'єднує не тільки спільний континент, але і "загальні ліси, моря і логістика".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків подальшої європейської інтеграції України. При цьому Євросоюз допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Також повідомлялося, що на 2021 рік заплановано підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським союзом.

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