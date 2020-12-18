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Украина вышла на второй уровень европейской интеграции, - Стефанишина

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 12:33
Украина вышла на второй уровень европейской интеграции, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Украина вышла на второй уровень европейской интеграции. Сейчас в стране значительная масса законодательства приближено к стандартам Евросоюза.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что сейчас в Украине уже осуществлена "критическая масса изменений", которые прокладывают путь к евроинтеграции.

"Я разделяю месседж что мы вышли на уровень европейской интеграции 2.0. Фактически, за эти 5 лет, когда действует Ассоциация (с ЕС, - ред.), мы перевалили серьезную черту, когда законодательство приближено к стандартам ЕС", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что Украину с ЕС и НАТО объединяет не только общий континент, но и "общие леса, моря и логистика".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. При этом Евросоюз помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

Также сообщалось, что на 2021 год запланировано подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским союзом.

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