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Україна висловила Росії протест через археологічні розкопки в Криму

Новость на русском → Семферополь, Четвер 22 жовтня 2020 12:25
Україна висловила Росії протест через археологічні розкопки в Криму Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації. Україна засуджує проведення археологічних розкопок,на території Альмінської долини та у місті Севастополь.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

МЗС нагадав, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності в Криму.

Крім того, рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава-окупант, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

Нагадаємо, в жовтні в Альмінській долині та в Севастополі відбулося офіційне відкриття кількох поховань французьких та російських солдатів, зниклих безвісти в ході бойових зіткнень у Севастополі та на річці Альма під час Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр.

Крім того, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягала на поверненні частини експонатів на територію Криму.

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