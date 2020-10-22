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Украина выразила России протест из-за археологических раскопок в Крыму

Новина українською → Семферополь, Четверг 22 октября 2020 12:25
Украина выразила России протест из-за археологических раскопок в Крыму Фото: здание МИД (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации. Украина осуждает проведение археологических раскопок на территории Альминского долины и в городе Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

МИД напомнил, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей, Российская Федерация как государство-оккупант должна уважать культурные ценности в Крыму.

Кроме того, рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство-оккупант, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.

Напомним, в октябре в Альминской долине и в Севастополе состоялось официальное открытие нескольких захоронений французских и российских солдатах, пропавших без вести в ходе боевых столкновений в Севастополе и на реке Альма во время Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг.

Кроме того, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

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