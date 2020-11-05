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Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю

Автор: Лера Полищук

Міністерство охорони здоров'я України підписало дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підписання угоди відбулося в онлайн режимі.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

За його словами, документ визначає чітку "дорожню карту" подальшої спільної роботи.

"Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров'я", - написав він

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати у регіонах із захворюваністю більше ніж 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Крім того, Київ посилює контроль масочного режиму в метро.

Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прогнозує до кінця року до 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом в день.

Прогноз погоди
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