Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю

Міністерство охорони здоров'я України підписало дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підписання угоди відбулося в онлайн режимі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

За його словами, документ визначає чітку "дорожню карту" подальшої спільної роботи.

"Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров'я", - написав він

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати у регіонах із захворюваністю більше ніж 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Крім того, Київ посилює контроль масочного режиму в метро.

Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прогнозує до кінця року до 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом в день.