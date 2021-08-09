Україна не втручається в політику Білорусі, але на недружні кроки буде потужна відповідь, - ОП

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі і готова підтримувати діалог з білоруським народом. Однак на недружні дії Мінська Київ готовий дати потужну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

"Україна і всі демократичні держави сумніваються щодо юридичного статусу самого Лукашенка. Кризу можна вирішити демократичним шляхом, але у Лукашенка не вистачило сміливості ним піти", - сказав Никифоров.

За його словами, президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна залишається вірним другом Білорусі і готова підтримувати діалог з білоруським народом безпосередньо, але в політичні процеси всередині сусідньої країни не втручається.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка. А якщо будуть, то це отримає негайну і потужну відповідь, як нашої держави, так і міжнародної спільноти", - додав прессекретар президента України.