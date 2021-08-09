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Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет мощный ответ, - ОП

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 18:44
Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет мощный ответ, - ОП Фото: Украина не вмешивается в дела Беларуси, но готова ответить на недружественные шаги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом. Однако на недружественные действия Минска Киев готов дать мощный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Украина и все демократические государства сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко. Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости ним пойти", - сказал Никифоров.

По его словам, президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.

"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества", - добавил пресс-секретарь президента Украины.

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