Україна вимагає введення санкцій проти Росії через придушення протестів

Міністерство закордонних справ України зробило заяву через придушення протестів в Росії. В Україні вважають, що такі дії не можуть залишатися без відповіді з боку міжнародного співтовариства.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У заяві говориться, що російська влада культивує беззаконня і насильство в країні та грубо порушує права своїх громадян.

"Акції протесту в Російській Федерації 31 січня 2021 року були позначені новим витком порушень прав людини та брутального насильства щодо протестувальників, а також журналістів, які висвітлювали ці події", - йдеться в заяві.

МЗС України вважає, що відчуття безкарності породжує насильство. І сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією - це нові побиті та затримані протестувальники, додали у відомстві.

"Саме тому мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального в Росії затримали 3838 осіб. Більше тисячі з них в Москві.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати, а сама спроба самогубства не була пов'язана з протестами.