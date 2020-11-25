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Україна розширила перелік не визнаних паспортів Росії

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 14:30
Україна розширила перелік не визнаних паспортів Росії Фото: російський паспорт (twitter.com/ATR__Official)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною. Цей захід стосується переважно жителів окупованого Криму і Донбасу.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Зазначимо, раніше згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, не визнавалися російські паспорти, видані органами міграційний служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Саме в цих органах жителі окупованого Донбасу отримують паспорти Росії.

Тепер не визнаватимуться документи, видані й в інших населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська.

Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї. Тут документи в основному оформляють кримчани.

Фото: перелік органів Росії, які видають паспорти, що не визнаються Україною

Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не буде переслідувати жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти

До цього у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що продовжать роздачу паспортів жителям окупованих територій України.

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