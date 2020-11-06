Кремль про скасування видачі паспортів на Донбасі: в "Мінську" немає таких пунктів

Російська Федерація продовжить захист етнічних росіян на Донбасі, незважаючи на вимоги України. Зокрема, це стосується й роздачі російських паспортів жителям окупованій території.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Він розкритикував вимогу України відкликати указ Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям Донбасу.

"Що значить, Росія повинна? А хіба Україна не повинна піклуватися про своїх громадян? Якщо Україна вважає людей, що проживають на південному сході України своїми громадянами, хіба вона не має про них піклуватися, хіба Україна не має забезпечувати соціальні потреби цих громадян?" - заявив Пєсков.

Він підкреслив, що Росія завжди буде захищати інтереси росіян, де б вони не проживали. У той же час позиція Києва зрозуміла.

"Але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовані підписом президента України в Мінському комплексі заходів. У Мінському комплексі не вказано, там немає такого положення (про припинення видачі російських паспортів, - ред.)", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що до українського плану врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства.

Детальніше про український плані читайте в повному інтерв'ю Резнікова.