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Україна просить Боснію допустити її експертів до скандальної ікони

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 11:14
Україна просить Боснію допустити її експертів до скандальної ікони Фото: Василь Кирилич (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна та Боснія обговорили повернення ікони до України, яку раніше подарував голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік очільнику Міністерства закордонних справ РФ Сергію Лаврову. Україна просить допустити її експертів.

Про це посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич написав на своїй сторінці у Twitter.

Він зустрівся з головою Міністерства закордонних справ балканської держави Бісерою Турковіч та генеральним прокурором Горданою Тадіч.

"Сподіваюся на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони", - зазначив він.

За його словами, головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій.

Нагадаємо, Мілорад Додік заявив, що віддасть ікону, якщо Україна доведе, що шукала її до його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він також заявив, що Інтерпол нічого не знає про пошуки ікони.

Як стверджують боснійські ЗМІ, вона може коштувати 12,5 млн євро.

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