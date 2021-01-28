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Украина просит Боснию допустить ее экспертов к скандальной иконе

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 11:14
Украина просит Боснию допустить ее экспертов к скандальной иконе Фото: Василий Кирилич (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Босния обсудили возвращение иконы в Украину, которую ранее подарил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Украина просит допустить ее экспертов.

Об этом посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич написал на своей странице в Twitter.

Он встретился с главой Министерства иностранных дел балканского государства Бисерой Туркович и генеральным прокурором Горданою Тадич.

"Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - отметил он.

По его словам, главный прокурор заверила, что по данному делу проведено большое количество следственных действий.

Напомним, Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что Интерпол ничего не знает о поисках иконы.

Как утверждают боснийские СМИ, она может стоить 12,5 млн евро.

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