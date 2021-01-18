Україна запросить Байдена на 30-річчя Незалежності

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запрошуватиме світових лідерів на святкування 30-річчя Незалежності. Серед них запрошення отримає обраний президент США Джо Байден.

Про це Ігор Жовква розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Звісно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт "Кримської платформи" (23 серпня, - ред.). І, наприклад, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Тому, у нас є куди запрошувати іноземних лідерів, зокрема й президента США", - сказав Жовква на запитання, чи запросять Байдена до України.

Він також додав, що візит президента Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Крім того, Жовква запевнив, що питання візиту президента України Володимира Зеленського до США було й залишається на порядку денному.

"Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов’язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, й інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати", - додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Україна очікує динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами після інавгурації Джо Байдена. Пріоритетом у відносинах з Вашингтоном у Києві називають сектор безпеки.