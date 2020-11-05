Україна пропонує демілітаризувати Донбас для проведення там виборів в 2021 році

Україна пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року. Це необхідно для проведення місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Про це голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

Українська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. За словами Кравчука, перше, що потрібно зробити, це припинити збройний конфлікт: всі збройні формування, озброєння повинні бути виведені з цієї території, незаконні формування повинні бути розпущені.

Потім Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. За словами Кравчука, Україна повинна також врегулювати питання відповідальності для бойовиків.

Україна наполягає на збільшенні чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 осіб до середини грудня.

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

Україна також наполягає, щоб зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулась до кінця 2020 року.

"Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов'язково обговорили умови безпеки і політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі тільки в певних відповідних умовах", - зазначив він .

За словами Кравчука, 5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

Нагадаємо, раніше Кравчук звинувачував Росію в гальмуванні процесу відновлення миру на Донбасі.

До цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.