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Україна може отримати вакцину від коронавірусу в другій половині 2021 року, - ВООЗ

Автор: Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіли, коли вакцина від коронавірусу може бути доступна в Україні. Країна може її отримати у другій половині 2021 року.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

"Якщо все буде добре, тоді вакцина буде доступна в Україні та інших країнах - членах COVAX - починаючи з другої половини 2021 року для груп високого ризику", - зазначив він.

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Хабіхт сказав, що країни можуть приймати власне рішення щодо груп ризику на основі епідеміологічної ситуації в країні.

Нагадаємо, у ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року. До ініціативи COVAX офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнями доходів.

Крім того, ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб.

Зазначимо, в ООН заявили, що пандемія коронавірусу вийшла з-під контролю. Це сталося через брак глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Прогноз погоди
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