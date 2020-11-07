Україна повністю відновить контроль над ділянкою кордону на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях. За його словами, державний кордон - це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Володимир Зеленський також висловив переконання, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі", - вказано у повідомленні.

Глава держави підкреслив, що це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в цих регіонах.

"Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні", - сказав президент і закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

Зеленський зазначив, що потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

"Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні хочуть оновити склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон. Відповідний законопроект №3987 Верховна рада ухвалила за основу у першому читанні.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане вивід проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.