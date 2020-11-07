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Украина полностью восстановит контроль над участком границы на Донбассе, - Зеленский

Новина українською → Донбасс, Суббота 07 ноября 2020 18:01
Украина полностью восстановит контроль над участком границы на Донбассе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. По его словам, государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский также выразил убеждение, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме", - указано в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что это необходимое условие по безопасности для развертывания следующего положительного политического процесса в этих регионах.

"Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - сказал президент и призвал Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".

Зеленский отметил, что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

"Ни единого слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам", - сказал он.

Напомним, в Украине хотят обновить состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе. Соответствующий законопроект №3987 Верховная рада приняла за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возвращение контроля над госграницей.

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