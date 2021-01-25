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Україна відріжеться від енергосистем Росії та Білорусі, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про цілі країни у питанні енергетики. Україна має намір відрізатися від енергосистем Російської Федерації та Білорусі.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

Українська влада, за його словами, у 2023 році планує приєднатися до системи постачання електроенергії ЄС.

"Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, Україна продовжила до кінця 2021 року спецмита на російські вугілля та скраплений газ.

Як писало РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Зазначимо, минулого року повідомлялось, що Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок. Палата представників національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу.

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