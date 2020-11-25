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Україна засудила близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 13:40
Україна засудила близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia org)
Автор: РБК-Україна

Українські суди винесли вироки щодо близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків на Донбасі. На сьогодні всі вони знаходяться на підконтрольній уряду території.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, відомі випадки, коли бойовики залучали дітей до охорони захоплених адміністративних будівель та участі в прямих бойових діях проти української армії. Він зазначив, що з такими дітьми треба проводити реабілітацію та психологічну роботу.

"Зараз нам відомо про засудження близько 30 неповнолітніх громадян України за участь у збройному конфлікті в складі НЗФ РФ. За нашими даними, всі вони знаходяться на підконтрольній території, хтось вчиться, хтось працює, тобто мови про повернення до минулого життя і бути не може", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.

До цього Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років, а схід України - однією з найбільш замінованих територій у світі.

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