Україна засудила близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків
Українські суди винесли вироки щодо близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків на Донбасі. На сьогодні всі вони знаходяться на підконтрольній уряду території.
Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
За його словами, відомі випадки, коли бойовики залучали дітей до охорони захоплених адміністративних будівель та участі в прямих бойових діях проти української армії. Він зазначив, що з такими дітьми треба проводити реабілітацію та психологічну роботу.
"Зараз нам відомо про засудження близько 30 неповнолітніх громадян України за участь у збройному конфлікті в складі НЗФ РФ. За нашими даними, всі вони знаходяться на підконтрольній території, хтось вчиться, хтось працює, тобто мови про повернення до минулого життя і бути не може", - зазначив Мамедов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.
До цього Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років, а схід України - однією з найбільш замінованих територій у світі.