Украина осудила около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков

Украинские суды вынесли приговоры в отношении около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков на Донбассе. На сегодня все они находятся на подконтрольной правительству территории.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, известны случаи, когда боевики привлекали детей к охране захваченных административных зданий и участию в прямых боевых действиях против украинской армии. Он отметил, что с такими детьми нужно проводить реабилитацию и психологическую работу.

"Сейчас нам известно об осуждении около 30 несовершеннолетних граждан Украины за участие в вооруженном конфликте в составе НВФ РФ. По нашим данным, все они находятся на подконтрольной территории, кто-то учится, кто-то работает, то есть речи о возвращении к прошлой жизни и быть не может", - отметил Мамедов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

До этого Красный Крест назвал заминированный Донбасс проблемой на многие годы, а восток Украины - одной из наиболее заминированных территорий в мире.