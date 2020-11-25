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Украина осудила около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 13:40
Украина осудила около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia org)
Автор: РБК-Украина

Украинские суды вынесли приговоры в отношении около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков на Донбассе. На сегодня все они находятся на подконтрольной правительству территории.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, известны случаи, когда боевики привлекали детей к охране захваченных административных зданий и участию в прямых боевых действиях против украинской армии. Он отметил, что с такими детьми нужно проводить реабилитацию и психологическую работу.

"Сейчас нам известно об осуждении около 30 несовершеннолетних граждан Украины за участие в вооруженном конфликте в составе НВФ РФ. По нашим данным, все они находятся на подконтрольной территории, кто-то учится, кто-то работает, то есть речи о возвращении к прошлой жизни и быть не может", - отметил Мамедов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

До этого Красный Крест назвал заминированный Донбасс проблемой на многие годы, а восток Украины - одной из наиболее заминированных территорий в мире.

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