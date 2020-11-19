Україна в ООН не підтримала резолюцію Росії щодо боротьби з героїзацією нацизму

Україна в Генеральній асамблеї ООН не підтримала проект російської резолюції щодо боротьби з героїзацією нацизму, неонацизму та іншими практиками, які сприяють ескалації расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. Цю резолюцію також не підтримала більшість країн Європи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як пояснили в МЗС, текст російської резолюції замовчує факт того, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями та те, що одним з її результатів було зміцнення комуністичного режиму та поневолення окремих європейських народів. Також РФ виправдовує підписання пакту Молотова-Ріббентропа.

"Російська Федерація так само продовжує вперто заперечувати визнання актом геноциду українського народу організацію Голодомору 1932-1933 років та депортацію кримськотатарського народу 1944 року, як і інших народів", - додали у міністерстві.

У відомстві наголосили, що реальним підтвердженням відданості Росії боротьбі з нетерпимістю та расовою дискримінацією мало б стати припинення війни проти України.

"Ми закликаємо авторів цього щорічного документа на наступній сесії відкинути всі маніпулятивні положення з метою забезпечення консенсусного ухвалення резолюції усіма країнами-членами ГА ООН і, передусім, тими, хто зробив вирішальний вклад у повалення гітлерівського та радянського режимів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що неможливо переоцінити внесок України в перемогу над нацизмом.

Крім того, Болгарія закликала Росію не називати боротьбу СРСР з нацизмом "визволенням" Європи.