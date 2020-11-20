Україна оновила список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Наразі найгірша епідеміологічна ситуація в 39 країнаї.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
У "червоній" зоні лишаються такі країни: США, Британія, Франція, Болгарія, Швейцарія, Іспанія, Румунія, Бельгія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.
У "зеленій зоні": Німеччина, Молдова, Естонія, Канада, Аргентина, Бразилія, Білорусь, Туреччина, Японії, Норвегія та інші.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина змінила умови перетину кордону для українців.
Раніше також стало відомо, що Білорусь закрила кордон для громадян України.
Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 575 осіб. Найбільше випадків у Києві.