Україна оновила карантинні зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка.

Відповідне рішення комісія прийняла сьогодні.

"Червона" зона

У цю зону увійшли: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що в Тернополі ситуація покращується і через тиждень місто може вийти з цієї зони. Втім, Ужгород може стати "червоним".

В цій зоні дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області). В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота шкіл, коледжів, ВНЗ.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

У цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

У цю зону увійшли: Бровари, Кропивницький.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

В цю зону входять всі інші регіони та міста. Обов'язкова наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць.

Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадаємо, українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці.

Зазначимо, що в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразилися 7517 осіб.