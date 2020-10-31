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Україна ініціює взаємодію з міжнародними партнерами через рішення КСУ

Новость на русском → Київ, Субота 31 жовтня 2020 18:02
Україна ініціює взаємодію з міжнародними партнерами через рішення КСУ Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання конституційної кризи. Таке рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - заявив він.

Про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться, глава зовнішньополітичного відомства не пояснив.

Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та заблокував роботу Національного агентства з запобігання корупції та системи електронних декларацій. Пізніше робота системи е-декларацій була відновлена за розпорядженням Кабміну.

Після цього президент Зеленський вніс до парламенту пропозицію припинити повноваження всіх суддів КСУ для відновлення доброчесності українського судочинства.

Як писало РБК-Україна, ця пропозиція Зеленського була підтримана у Європарламенті. В ЄП також сподіваються, що українські нардепи підтримають цю пропозицію.

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