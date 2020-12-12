Україна хоче розширити співробітництво з ЄС у сфері безпеки

Україна планує розширити співпрацю з Європейським союзом у сфері безпеки. Зараз Міністерство оборони розглядає можливість участі в рамках програми структурованого співробітництва Європейського Союзу (PESCO).

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Дане питання Таран обговорив під час зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

"Андрій Таран зазначив, що оборонне відомство готове і надалі розширювати співпрацю з ЄС по всіх напрямах, враховуючи європейські та євроатлантичні орієнтири України... З цією метою оборонне відомство продовжує імплементацію комплексної оборонної реформи, спрямованої на посилення можливостей ЗС України та досягнення критеріїв членства в Північноатлантичному Альянсі", - повідомили в Міноборони

Програма постійного структурованого співробітництва (PESCO) була створена в 2017 році. Програма спрямована на більш тісне співробітництво у сфері безпеки і оборони. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що PESCO направлена на "зміцнення європейського стовпа всередині НАТО". Участь у PESCO є добровільним. Зараз до неї приєдналися 25 країн ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО.

Також повідомлялося, що НАТО посилить підтримку України на тлі агресії Російської Федерації в Чорному морі.