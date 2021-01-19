Україна готується до візиту Макрона

Україна готується до візиту президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери двох країн можуть підписати низку угод.

Про це посол України у Франції Вадим Омельченко заявив під час онлайн-конференції "7 років після Майдану".

Дипломат сподівається, що під час візиту Макрона буде підписано "кілька важливих масштабних контрактів".

Зокрема, мова йде про великий контракт між українським урядом та компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості будуть передбачати локалізацію виробництва в Україні, зазначив Омельченеко.

"Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожен день: найбільше - над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - повідомив Омельченко.

Нагадаємо, в Офісі українського президента повідомляли, що Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повинні відвідати Україну в цьому році.

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність Франції допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу. Він обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макроном.