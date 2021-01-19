ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна готується до візиту Макрона

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 09:40
Україна готується до візиту Макрона Фото: Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Анастасия Рокитна

Україна готується до візиту президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери двох країн можуть підписати низку угод.

Про це посол України у Франції Вадим Омельченко заявив під час онлайн-конференції "7 років після Майдану".

Дипломат сподівається, що під час візиту Макрона буде підписано "кілька важливих масштабних контрактів".

Зокрема, мова йде про великий контракт між українським урядом та компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості будуть передбачати локалізацію виробництва в Україні, зазначив Омельченеко.

"Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожен день: найбільше - над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - повідомив Омельченко.

Нагадаємо, в Офісі українського президента повідомляли, що Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повинні відвідати Україну в цьому році.

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність Франції допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу. Він обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Еммануель Макрон Україна
NEWS
Похолодання в Україні: тривають снігопади, морози до -23
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Похолодання в Україні: тривають снігопади, морози до -23
DAILY
Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні