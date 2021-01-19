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Украина готовится к визиту Макрона

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 09:40
Украина готовится к визиту Макрона Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина готовится к визиту президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры двух стран могут подписать ряд соглашений.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана".

Дипломат надеется, что во время визита Макрона будет подписано "несколько важных масштабных контрактов".

В частности, речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине, отметил Омельченеко.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - сообщил Омельченко.

Напомним, в Офисе украинского президента сообщали, что Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте должны посетить Украину в этом году.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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