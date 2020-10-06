Україна готує санкції за видачу російських паспортів у ОРДЛО

Кабінет міністрів України погодив введення санкцій проти Росії за видачу паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Санкційний список було погоджено ще 23 вересня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

За його словами, санкції будуть персональними, а в списку значаться співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії, депутати Держдуми та інші посадові особи. Санкційний список вже мали направити на затвердження до Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції на липень 2020 року близько 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти. При цьому окупаційна влада заявляє, що паспорти Росії вже отримали не менше 700 тисяч осіб.

Зазначимо, раніше Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти Росії за окупацію українського Криму. Дію обмежувальних заходів продовжено до 23 червня 2021 року.

До цього рішення приєдналися шість країн, включаючи Україну, які не є членами Європейського союзу, а саме: країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Ісландія та Норвегія, які належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, а також Грузія.

Раніше про наміри домагатися посилення міжнародних санкцій проти осіб, які в Росії виносить незаконні, політично мотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар також заявили і в Мінреінтеграції.