Україна готова стати головним союзником США в Чорноморському регіоні, - Стефанішина

Україна готова поглибити системну взаємодію зі Сполученими Штатами, а також з НАТО, ставши їхнім ключовим союзником у Чорноморському регіоні для більш ефективного реагування на виклики безпеки в регіоні з боку Російської Федерації.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-конференції Ukraine in Washington.

"Україна готова бути не тільки партнером для Сполучених Штатів, але і одним з ключових союзників США в регіоні Чорного моря, на східному фланзі сил НАТО", - заявила вона.

Міністр зазначила, що Україна відіграє важливу роль у регіоні, одночасно більш потужне і системну взаємодію з США і НАТО забезпечить її більший внесок у безпеку Чорного моря.

Системну взаємодію України зі Сполученими Штатами і НАТО забезпечить ще більший внесок у безпеку Чорного моря, - зазначила вона. При цьому міністр додала, що ще одним аргументом на користь такої співпраці є "російський фактор".

"Це також дозволить ефективно відповідати на виклики щодо фактично одностороннього контролю РФ в деяких частинах Чорного моря", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що бачать Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії Російської Федерації в Чорному морі.