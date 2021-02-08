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Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна буде відміняти обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу. А також для тих, хто перехворів COVID-19.

Про це він заявив в ході форуму "Україна 30".

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За його словами, вакцинація один з правильних кроків для українців у питанні подорожей.

"Ми будемо як держава відміняти заборони (карантинні, - ред.) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, карантинні обмеження внесли певні зміни в звичне життя громадян. З березня 2020 року подорожувати по світу стало не так легко, як раніше.

На сьогоднішній день потроху відкриваються кордони, відновлено міжнародне авіасполучення, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в планах Кабміну продовжити карантин в Україні до 30 квітня. Разом з тим, і це не кінцева дата.

Раніше РБК-Україна писало, що імунізація населення за планом повинна початися в середині лютого - попередня дата старту кампанії вакцинації 15 лютого.

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Новини України Володимир ЗеленськийКарантинКоронавірус
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