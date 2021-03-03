Погрожував та шантажував: скандального суддю Ємельянова звільнили
Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Як повідомляється, він погрожував, шантажував та здійснював тиск на інших суддів.
Про це повідомляє прес-служба ВРП.
Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що Ємельянов, перебуваючи на посаді голови Ради суддів господарських судів та заступника голови цього відомства, використовував службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".
У період з 2013 по 2014 рік суддя втручався у процес судочинства, шантажував та погрожував судді Господарського суду Києва Аллі Пригуновій, йдеться у висновку суддів.
"Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду", - зазначили у ВРП.
"Суддю Артура Ємельянова звільнено з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.
Раніше повідомлялось, що Рада перегляне судову реформу після критики Володимира Зеленського.