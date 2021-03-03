Погрожував та шантажував: скандального суддю Ємельянова звільнили

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Як повідомляється, він погрожував, шантажував та здійснював тиск на інших суддів.

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що Ємельянов, перебуваючи на посаді голови Ради суддів господарських судів та заступника голови цього відомства, використовував службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".

У період з 2013 по 2014 рік суддя втручався у процес судочинства, шантажував та погрожував судді Господарського суду Києва Аллі Пригуновій, йдеться у висновку суддів.

"Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду", - зазначили у ВРП.

"Суддю Артура Ємельянова звільнено з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.