Через загрози екології на Донбасі біля фронту провели заміри. Показники в нормі

У зв'язку з загрозою екологічної катастрофи на Донбасі українська сторона провела заміри біля лінії розмежування. Вміст радіаційних речовин в грунті знаходиться в нормі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної екологічної інспекції.
Повідомляється, що заміри проводили в рамках розслідування за фактом припинення відкачування води з шахти "Юний комунар" біля Єнакієвого на окупованому Донбасі.
У ході дослідження були встановлені наступні показники вмісту радію-226:
Це означає, що всі результати лабораторних вимірювань знаходяться в межах норми.
Побоювання української сторони викликає те, що в 2018 році окупаційна влада припинила відкачування води з шахти "Юнком", в якій в 1979 році провели контрольований ядерний вибух. Тепер шахту затоплює ґрунтовими водами, і є ризик потрапляння радіації до водоносних горизонтів.
Нагадаємо, раніше Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.
Крім того, вчора стало відомо, що на рівні Тристоронньої контактної групи попередньо домовилися створити міжнародну робочу групу для моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.