ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через загрози екології на Донбасі біля фронту провели заміри. Показники в нормі

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 березня 2021 18:15
Через загрози екології на Донбасі біля фронту провели заміри. Показники в нормі Фото: закрита шахта "Юнком" (dei.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з загрозою екологічної катастрофи на Донбасі українська сторона провела заміри біля лінії розмежування. Вміст радіаційних речовин в грунті знаходиться в нормі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної екологічної інспекції.

Повідомляється, що заміри проводили в рамках розслідування за фактом припинення відкачування води з шахти "Юний комунар" біля Єнакієвого на окупованому Донбасі.

У ході дослідження були встановлені наступні показники вмісту радію-226:

  • на території Новолуганського - 11 + -4 Бк/кг
  • в Торецьку - 16 + 5 Бк/кг
  • в Авдіївці - 27+- 6 Бк/кг
  • в заплаві річки Кальминус в Маріуполі - 17 + 4 Бк/кг

Це означає, що всі результати лабораторних вимірювань знаходяться в межах норми.

Побоювання української сторони викликає те, що в 2018 році окупаційна влада припинила відкачування води з шахти "Юнком", в якій в 1979 році провели контрольований ядерний вибух. Тепер шахту затоплює ґрунтовими водами, і є ризик потрапляння радіації до водоносних горизонтів.

Нагадаємо, раніше Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

Крім того, вчора стало відомо, що на рівні Тристоронньої контактної групи попередньо домовилися створити міжнародну робочу групу для моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас катастрофа экология
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"