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Из-за угроз экологии на Донбассе возле фронта провели замеры. Показатели в норме

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 марта 2021 18:15
Из-за угроз экологии на Донбассе возле фронта провели замеры. Показатели в норме Фото: закрытая шахта "Юнком" (dei.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В связи с угрозой экологической катастрофы на Донбассе украинская сторона провела замеры возле линии разграничения. Содержание радиационных веществ в почве находится в норме.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной экологической инспекции.

Сообщается, что замеры проводили в рамках расследования по факту прекращения откачки воды из шахты "Юный коммунар" возле Енакиево на оккупированном Донбассе.

В ходе исследования были установлены следующие показатели содержания радия-226:

  • на территории Новолуганского - 11 + -4 Бк/кг
  • в Торецке - 16 + 5 Бк/кг
  • в Авдеевке - 27+- 6 Бк/кг
  • в пойме реки Кальминус в Мариуполе - 17 + 4 Бк/кг

Это означает, что все результаты лабораторных измерений находятся в пределах нормы.

Опасения украинской стороны вызывает то, что в 2018 году оккупационная власть прекратила откачку воды из шахты "Юнком", в которой в 1979 году провели контролируемый ядерный взрыв. Теперь шахту затапливает грунтовыми водами, и есть риск попадания радиации в водоносные горизонты.

Напомним, ранее Украина попросила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Кроме того, вчера стало известно, что на уровне Трехсторонней контактной группы предварительно договорились создать международную рабочую группу для мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.

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