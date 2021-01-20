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Враховує загрозу з боку РФ: Кабмін схвалив Стратегію воєнної безпеки

Новость на русском → Україна, Середа 20 січня 2021 17:05
Враховує загрозу з боку РФ: Кабмін схвалив Стратегію воєнної безпеки Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів підтримав проект Стратегії воєнної безпеки України. Він покликаний замінити Воєнну доктрину.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Цей масштабний документ розроблений Міністерством оборони на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно президентом Володимиром Зеленським", - сказано у повідомленні.

Стратегія передбачає залучення для реалізації всеохоплюючої оборони не лише Збройних сил України, а й усіх складових сектору безпеки й оборони та громадянського суспільства.

"Всеохоплююча оборона України передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права", - сказано у повідомленні.

Новий документ також враховує ризики воєнної загрози з боку Росії та дисбаланс воєнних потенціалів України та Російської Федерації.

У разі схвального рішення Ради національної безпеки та оборони Стратегію введуть у дію указом президента.

Крім того, вона є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України й планів застосування сил оборони.

Міноборони впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії має подати проект нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави.

Нагадаємо, у вересні 2020 року стало відомо, що МОУ веде роботу над Стратегією воєнної безпеки, яка спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки.

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