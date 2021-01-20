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Учитывает угрозу со стороны РФ: Кабмин одобрил Стратегию военной безопасности

Новина українською → Украина, Среда 20 января 2021 17:05
Учитывает угрозу со стороны РФ: Кабмин одобрил Стратегию военной безопасности Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины. Он призван заменить Военную доктрину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Этот масштабный документ разработан Министерством обороны на основе Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной недавно президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Стратегия предусматривает привлечение для реализации всеохватывающей обороны не только Вооруженных сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества.

"Всеохватывающая оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права", - сказано в сообщении.

Новый документ также учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и Российской Федерации.

В случае одобрительного решения Совета национальной безопасности и обороны Стратегию введут в действие указом президента.

Кроме того, она является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

Минобороны в течение трех месяцев после одобрения Стратегии должно представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что МОУ ведет работу над Стратегией военной безопасности, направленной на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности.

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