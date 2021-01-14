Вбивства, націоналізація та ЗМІ: які скарги відхилив ЄСПЛ у справі щодо Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Російської Федерації щодо окупованого Криму відхилив кілька скарг української сторони. Суд прийшов до висновку, що частину злочинів на півострові не можна віднести до адміністративної практики окупаційної влади.

Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Згідно з рішенням, що стосується випадків вбивств мирних громадян, ЄСПЛ встановив, що ці інциденти не були адміністративною практикою. Також суд відхилив скаргу про короткострокові арешти закордонних журналістів у першій половині березня 2014 року.

Крім того, в рішенні сказано, що Україна не надала докази практики націоналізації майна українських військових.

При цьому ЄСПЛ продовжить розгляд справи за такими скаргами, які вважає прийнятними:

насильницькі викрадення і відсутність розслідування жорстокого поводження та незаконних затримань людей;

поширення російського законодавства на Крим, у результаті чого з 27 лютого 2014 року місцеві суди не можна вважати законними;

автоматичне нав'язування російського громадянства і масові обшуки;

переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до Російської православної церкви, довільні обшуки в церквах і конфіскація релігійної власності;

переслідування неросійських ЗМІ;

примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;

придушення української мови в школах і утиски прав україномовних дітей;

обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною в результаті де-факто появи кордону;

переслідування кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", а саме з 27 лютого 2014 року.

Також повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв до розгляду справу України проти Росії щодо Криму.