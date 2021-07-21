"Україна має голос": у США заперечили тиск по "Північному потоку-2"

У Державному департаменті спростували інформацію, опубліковану у виданні Politico, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2". Кажуть, що Україна має право голосу.

На питання про те, чи тиснуть США на Україну, Шолле відповів: "Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Також він розповів про те, якої згоди дійшли Німеччина та США щодо "Північного потоку-2".

"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", - зазначив він.