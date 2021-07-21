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"У Украины есть голос": в США отрицают давление по "Северному потоку-2"

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Киев, Среда 21 июля 2021 14:37
"У Украины есть голос": в США отрицают давление по "Северному потоку-2" Фото: советник Государственного департамента США Дерек Шолле (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственном департаменте опровергли информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Говорят, что Украина имеет право голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника Государственного департамента США Дерека Шолле изданию "Радио Свобода".

На вопрос о том, давят ли США на Украину, Шолль ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся ближнего и конструктивного партнерства с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Также он рассказал о том, о чем договорились Германия и США по "Северному потоку-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

Напомним, издание Politico опубликовало информацию, что США просят Украину не критиковать соглашение по "Северному потоку-2".

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