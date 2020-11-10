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Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Карабасі

Автор: РБК-Україна

Після досягнення перемир'я в Нагірному Карабасі турецька сторона візьме участь у контролі режиму припинення вогню. Способи контролю ще обговорюються.

Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Киргизії Русланом Казакбаєвим заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає turkgun.com.

За його словами, на сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі.

"Весь процес контролю над перемир'ям будемо вести спільно, і далі ми будемо знаходитися поряд з Азербайджаном", - зазначив Чавушоглу.

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У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перебування турецьких миротворців в цьому регіоні не погоджено. Також ця тема не піднімалася в заявах лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану.

Як пишуть азербайджанські ЗМІ, президент Ільхам Алієв обговорив з турецьким колегою створення турецько-російського миротворчого центру зі спостереження за припиненням вогню. Проте в Кремлі підкреслюють, що робота такого центру, який буде знаходитися на території Азербайджану, - предметом окремих домовленостей.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії повідомили, що угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі включає розміщення тільки російських миротворців.

До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

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