Тупицький: "мовний" закон не є проблемним

Так званий "мовний" закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

Про це на брифінгу заявив голова Конституційного суду Олександр Тупицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Конституційний суд ще не виніс рішення за цим законом. У той же час, він підкреслив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.

"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", - заявив Тупицький.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України розглядає "мовний" закон на відповідність Конституції. Ініціатори цього подання зазначають, що закон нібито не відповідає ряду приписів Основного закону, "оскільки спрямований на дискримінацію російської та інших мов національних меншин України".

Розгляд скандальних питань триває на тлі ситуації з фактичним скасуванням антикорупційного законодавства в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш ліберальним виходом із ситуації є добровільна відставка суддів.