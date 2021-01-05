ЦВК просить з'ясувати до 15 січня, чи можливі місцеві вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія просить Луганську та Донецьку обласні державні адміністрації надати інформацію про можливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів. Вибори планують провести 28 березня.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Вибори хочуть провести у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

"У разі можливості організації підготовки і проведення згідно з виборчим кодексом України місцевих виборів на окремих територіях зазначених областей в останню неділю березня 2021 Комісія повинна прийняти рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 не пізніше 17 січня 2021 року", - повідомили в ЦВК.

У Цвк зазначили, що Комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення безпеки під час проведення виборів.

"Тому з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України Комісія прийняла відповідне звернення до Донецької та Луганської ОДА - ОВГА (обласних військово-цивільних адміністрацій)", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про неможливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО в найближчій перспективі.

Також РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона повинна прийняти кілька законів.