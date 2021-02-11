Труханову скасували виправдальний вирок у справі про покупку заводу "Краян"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдальний вирок для мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян". Справу відправлено на повторний розгляд.

Виправдальний вирок для Труханова Малиновський районний суд Одеси виніс ще в липні 2019 року.

Нагадаємо, спочатку Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила 12 років в'язниці з конфіскацією майна для Труханова.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана і по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова і Василя Шкрябая. Крім того, директору ТОВ "Valton Group" Ігоря Кравченка прокурори просили 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу "Краян" Петра Загодиренко -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової - 7 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.