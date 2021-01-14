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Трампу можуть заборонити знову балотуватися в президенти в разі імпічменту

Автор: Игорь Литвиненко

Сенат Конгресу США може винести на розгляд питання про заборону Дональду Трампу знову балотуватися на пост президента. Для цього Сенат повинен підтримати імпічмент Трампу.

Про це заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, передає CNN.

За його словами, судовий процес в Сенаті може початися негайно в разі схвалення лідера республіканців у верхній палаті Конгресу США Мітча Макконнелла.

"У Сенаті США відбудеться суд щодо імпічменту, буде голосування по засудженню президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування про заборону йому балотуватися знову", - заявив Шумер.

Нагадаємо, вчора Палата представників проголосувала за відсторонення чинного президента Дональда Трампа від влади. Його визнали винним у підбурюванні до заколоту у зв'язку з заворушеннями в Капітолії 6 січня. Далі питання про імпічмент повинен розглянути Сенат США.

При цьому Макконнелл вже заявив, що Сенат не буде проводити екстрене засідання з розгляду імпічменту Трампу. До 19 січня Сенат перебуває у відпустці.

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